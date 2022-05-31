"زيورخ إنترناشيونال لايف": التخطيط المالي أساسي لإدارة المخاطر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت شركة زيورخ إنترناشيونال لايف ليمتد، وهي جزء من مجموعة زيورخ للتأمين السويسرية، النسخة السابعة من تقرير "المزايا المدفوعة للعملاء في الشرق الأوسط" الذي يستند إلى المطالبات الرسمية التي قدمت للشركة لتغطية المعيشة والتأمين على الحياة في الفترة الممتدة من يناير 2019 إلى ديسمبر 2021، ويهدف إلى زيادة الوعي حول ضرورة التأمين على الحياة والحماية من الأمراض الخطيرة لضمان المزيد من الاستقرار والأمان المالي.

ويشير التقرير إلى أن السرطان يأتي في طليعة الأمراض الخطيرة التي تم تغطيتها من قبل الشركة، بنسبة (48٪)، خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما جاءت النوبات القلبية والسكتات الدماغية في المرتبة الثانية بنسبة (35٪)، وفيروس كوفيد-19 في المرتبة الثالثة (24٪).

ووفق التقرير، شكل الرجال نسبة 66 ٪ والنساء 34 ٪ من المطالبات لتغطية أمراض خطيرة، واستحوذ الرجال على الحصة الأكبر (78٪) من المطالبات لتغطية التأمين على الحياة والنساء 22٪. وكان السرطان السبب الرئيسي لكل من مطالبات تغطية الأمراض الخطيرة (84٪) والتأمين على الحياة (41٪) بين النساء، بينما كانت النوبات القلبية والسكتات الدماغية المصدر الرئيسي لكل من المطالبات لتغطية الأمراض الخطيرة (62٪) ومطالبات التأمين على الحياة (41%) بين الرجال.

وفي إطار تعليقه على نتائج التقرير، قال ويلسون فارغيز رئيس العمليات في زيورخ: "إن قاعدة عملائنا ليست سوى عينة نموذجية تمثل المجتمع المتنوع في الإمارات. وتعكس النتائج المستخلصة من التقرير تطور وتغير المخاطر الصحية التي نواجهها خصوصًا بعد الجائحة، لذا من الضروري أن يعمد الأشخاص المستقلين ماليًا إلى حماية أنفسهم وأحبائهم وتحصين ذاتهم ماليًا، واتخاذ إجراءات استباقية بشأن صحتهم. ويعتبر أسلوب الحياة النشط والنظام الغذائي الصحي والفحوصات الطبية المنتظمة ضرورية لتحديد عوامل الخطر والحد منها والتمتع بنوعية حياة أفضل".

ونظرًا للتنوع القائم بين المطالبين من ناحية العمر والجنس ونمط الحياة يؤكد التقرير ضرورة تقييم احتياجات التأمين على المستوى الفردي، لكي يتمتع جميع أفراد العائلة بالتغطية التأمينية الفريدة وحلول الحماية التي تتجاوز التأمين الطبي الموحد.

وتابع فارغيز: "تتمثل رؤيتنا في تمكين المجتمع ليكون جاهزًا للحياة. وقد حرصت شركة زيورخ على دفع نحو 98% من المطالبات على الحياة وذلك انطلاقًا من التزامها بدعم العملاء الذين هم بأمس الحاجة إليها".

ووفق التقرير، بلغ متوسط عمر المطالبين بتغطية الأمراض الخطيرة 49 عامًا وبلغ عمر أصغر مطالب أربع سنوات وعمر أصغر مطالب بالغ 29 عامًا، وبلغ متوسط عمر المطالبين بتعويضات التأمين على الحياة 54 عامًا وعمر أصغر مطالب 28 عامًا.

وفي السنوات الثلاث الماضية بلغت قيمة أعلى مطالبة تم تقديمها لتغطية مرض خطير مليون دولار، وأعلى مطالبة فردية لتعويضات التأمين على الحياة 5.93 مليون دولار. ودفعت الشركة 144 مليون دولار من المطالبات في الفترة الممتدة من يناير 2019 إلى ديسمبر 2021، وشكلت المطالبات المتعلقة بتغطية الأمراض الخطيرة نحو 47% منها، والمطالبات المتعلقة بتغطية تعويضات التأمين على الحياة 52% منها، والمطالبات لتغطية الإعاقة الدائمة والشاملة 1% منها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news