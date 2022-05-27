المصدر: إعداد: سامح عوض الله

«وول ستريت» حرفياً هو شارع يقع في الطرف الجنوبي من «حي مانهاتن» بمدينة نيويورك الأميركية، لكن من الناحية المجازية، فهو أكثر من ذلك بكثير، لأنه مرادف للصناعة المالية والشركات في هذا المكان. وتعود جذور هذه الدلالة إلى حقيقة أن العديد من شركات السمسرة والبنوك الاستثمارية أنشأت تاريخياً مقارها الرئيسة في الشارع وحوله، لتكون قريبة من بورصة نيويورك (NYSE).

وعلى الرغم من أن الوجود في «وول ستريت» لم يعد أمراً ضرورياً لشركات الصناعة المالية حالياً، فإن مصطلح «وول ستريت» لايزال يعني الاستثمار ومصالح المستثمرين.

ويقع مقر كل من بورصة نيويورك، وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في منطقة «وول ستريت».

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