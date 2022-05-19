البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى 11.25%

المصدر: القاهرة - د ب أ

أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن البنك المركزي المصري قرر اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة على الإيداع بواقع 200 نقطة أساس (نقطتين مئويتين) لتصل إلى 25.11%.

كان 5 من 9 محللين شملهم استطلاع لبلومبرغ توقعوا زيادة في أسعار الفائدة الرئيسية بواقع نقطة مئوية واحدة إلى 25.10%.

كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك زيادة سعر الفائدة على الإقراض بمقدار نقطتين مئويتين أيضا من 25.10% إلى 25.12%

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