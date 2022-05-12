الرئيس الروسي: محصول القمح في روسيا العام الجاري قد يبلغ 87 مليون طن

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن محصول الحبوب في روسيا في العام الجاري قد يبلغ وفق التوقعات الأولية، 130 مليون طن بما فيها 87 مليون طن من القمح.

وقال بوتين في اجتماع مع الحكومة: "من المتوقع أن يكون الحصاد جيدا هذا العام. وفقا للخبراء - بالطبع هذه تقديرات أولية - قد يصل محصول الحبوب إلى 130 مليون طن، بما في ذلك 87 مليون طن من القمح".

وأضاف: "إذا حدث هذا، وسنعتمد عليه، فعندئذ يمكن أن يصبح هذا رقما قياسيا في تاريخ روسيا بأكمله".

وتابع: "سيسمح هذا ليس فقط بتلبية الاحتياجات المحلية بهامش، ولكن أيضا بزيادة الإمدادات إلى السوق العالمية لشركائنا"، مشددا على أهمية ذلك بالنسبة لأسواق الغذاء العالمية.

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