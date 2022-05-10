أسعار البنزين ترتفع لمستوى قياسي في الولايات المتحدة

المصدر: واشنطن - رويترز

ارتفعت أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء لتسجل رقما قياسيا جديدا متجاوزة الرقم القياسي المسجل في مارس، إذ تواجه المصافي العالمية أزمة أدت إلى صعود الأسعار قبل موسم الصيف حيث يزيد السفر بالسيارات.

وقالت جمعية السيارات الأمريكية إن متوسط سعر التجزئة للجالون بلغ 4.374 دولار في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 4.331 دولار.

ومنذ 30 مارس، خسرت العقود الآجلة لخام برنت سبعة في المئة، لكن العقود الآجلة للبنزين ارتفعت بنسبة 9.4 بالمئة مسجلة رقما قياسيا يوم الجمعة بلغ 3.7590 دولار للجالون قبل البيع يوم الاثنين.

وأدى إغلاق المصافي بسبب أعمال الصيانة المقررة سلفا والاضطرابات إلى رفع أسعار الوقود حتى مع اتخاذ الولايات المتحدة ودول أخرى خطوات لتعزيز إمدادات الخام في جميع أنحاء العالم.

وتتضاءل مخزونات الوقود العالمية مع انتعاش الطلب إلى مستويات ما قبل الجائحة. وحدث شُح في الإمدادات بشكل أكبر في أعقاب غزو أوكرانيا والعقوبات اللاحقة على روسيا من الولايات المتحدة وحلفائها. وخسر العالم مليون برميل من طاقة التكرير و1.5 مليون برميل من إمدادات النفط منذ الجائحة، حسب تقديرات قدمها مايك جينينجز الرئيس التنفيذي لشركة سنكيلر كورب يوم الاثنين. وقال جينينجز: "يمثل ذلك 2.5 بالمئة من الاستهلاك العالمي... إنه رقم كبير".

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