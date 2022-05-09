الذهب يتراجع مع صعود الدولار لأعلى مستوى في 20 عاماً

المصدر: عواصم - رويترز

تراجع الذهب اليوم الاثنين مع صعود سعر الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في عقدين مما قلل جاذبية الذهب المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى، بينما شكل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية ضغطا إضافيا على الأسعار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1870.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0817 بتوقيت جرينتش ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1867.90 دولار.

وصعد الدولار مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن يدر عائدا بسبب مخاوف متنامية إزاء تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.

وزادت أيضا عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2018 مما ضغط على أسعار المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبينما يعد الذهب ملاذا آمنا ومخزنا للقيمة خلال أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، إلا أنه حساس للغاية حيال أسعار الفائدة الأمريكية على المدى القصير وكذلك عائدات السندات التي ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

لكن مذكرة بحثية أجراها باحثون في (إيه.إن.زد) ترى أن المخاوف المتعلقة بتباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، بسبب الارتفاع السريع في التضخم والمخاطر السياسية المتنامية، من شأنها أن تحمي أسعار الذهب إلى حد ما.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 22.21 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1.2 بالمئة إلى 951.34 دولار بينما صعد البلاديوم 2.4 بالمئة إلى 2095.53 دولار.

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