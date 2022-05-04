انخفاض سعر الدولار قبيل قرار مجلس الاحتياطي الأميركي

المصدر: نيويورك – رويترز

تراجع الدولار الأميركي أمام سلة من العملات بينما يعكف المستثمرون على تقييم حجم التحرك المتوقع لمجلس الاحتياطي الأميركي في زيادة أسعار الفائدة هذا الأسبوع ومساره المستقبلي.

وكانت العملة الخضراء سجلت أعلى مستوى في 20 عاما الأسبوع الماضي بفعل توقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيكون أكثر قوة في تشديد السياسة النقدية بينما يسير التضخم بأسرع وتيرة في 40 عاما.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وأن يعلن عن خطة لخفض ميزانيته العمومية البالغة تسعة تريليونات دولار عندما يختتم اجتماعاته التي تستمر يومين.

ويتوقع متعاملون أن سعر الفائدة القياسي لمجلس الاحتياطي الاتحادي سيرتفع إلى 2.89 بالمئة بحلول نهاية العام من 0.33 بالمئة حاليا.

وسجل مؤشر الدولار في أواخر التعاملات 103.482، منخفضا 0.25 بالمئة بعد أن وصل يوم الخميس الماضي إلى 103.93، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2002 .وتنتظر الأسواق تقرير الحكومة الأميركية للوظائف لشهر أبريل الذي سيصدر يوم الجمعة.

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