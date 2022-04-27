UPS تعيّن أوفكو أكالتان رئيساً في شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة UPS عن تعيين أوفكو أكالتان رئيساً لها في شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا بعد تقاعد جان فرانسوا كوندامين. ويتمتع أكالتان بخبرة طويلة وتركيز دائم على تحقيق النمو، حيث يتولى بموجب منصبه الجديد الإشراف على أعمال الشركة في أكثر من 70 دولة في شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى، التي تحتضن أسواقاً سريعة النمو، تؤدي دوراً مهماً في استراتيجية UPS العالمية.

وتتمحور منهجية أكالتان القيادية حول تعزيز استراتيجية UPS في التركيز على العملاء والاعتماد على خبراتها البشرية والابتكارات. ويتولى في منصبه الجديد الإشراف على تحفيز النمو الشامل ومساعدة العملاء على الاستفادة من الفرص عبر الحدود. ويقود أكالتان جهود تنفيذ استراتيجية تشغيل الأصول الخفيفة في UPS لدعم الشركات وتسهيل وصولها بسلاسة إلى عملائها في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة الخدمات اللوجستية الذكية العالمية بالشركة. كما يساهم أكالتان في رسم ملامح العمليات في هذه المنطقة الواسعة والغنية وتحولها نحو مزيد من التنوع والشمولية، إذ تضم قائمة أولوياته المساهمة في جهود تحقيق أهداف الشركة في مجالات البيئة والاستدامة والتي تشمل تحقيق الحياد الكربوني في جميع عملياتها العالمية بحلول عام 2050.

وتعليقاً على تعيينه، قال أكالتان: "نعمل على التعاون مع الشركات الصغيرة لمساعدتها على تعزيز أعمالها وآفاق نموها من خلال تزويدها بخدمات لوجستية أسرع وأكثر كفاءة. وسنواصل الابتكار في قطاع الرعاية الصحية والعمل على تحقيق المزيد من الاستدامة والشمولية في مُختلف مفاصل قطاع التجارة الدولية. كما أتطلع إلى العمل مع فريق UPS الذي يمتاز بالخبرة والطموح لبلوغ آفاق جديدة وتقديم تجارب رائدة. وألتزم باعتماد قيم UPS وتحديث أجندة كوادرها لنقدم لهم بيئة العمل الأمثل. وتعزز UPS موقعها في مختلف هذه الأسواق الرئيسية، بالتزامن مع النمو المتواصل الذي تشهده المنطقة، بالاستفادة من دور الشركة بوصفها الشريك الرسمي للخدمات اللوجستية في إكسبو 2020 دبي".

بدأ أوفكو أكالتان مسيرته المهنية متدرباً في شركة UPS عام 2001، خلال دراسته للحصول على شهادة الماجستير. وتدرّج أكالتان سريعاً في مختلف المناصب بقسم التسويق في UPS، حيث تم تعيينه في منصب مدير قسم التسويق في شركة يو بي إس بالمملكة المتحدة وإيرلندا ودول شمال أوروبا في عام 2010، ثم انتقل إلى ألمانيا ليعمل مديراً لقسم التسويق فيها. تقلد بعدها العديد من المناصب القيادية، بما في ذلك المدير الإقليمي للشركة في تركيا عام 2014، والمدير الإقليمي للشركة في بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ في عام 2018، ورئيس منطقة أوروبا الشرقية في عام 2020.

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