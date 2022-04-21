استقالة رئيس مجموعة النفط الروسية العملاقة "لوك-أويل"

المصدر: موسكو - أ ف ب

استقال رئيس المجموعة النفطية العملاقة "لوك-أويل" فاغيت أليكبيروف، كما أعلنت الخميس الشركة التي كانت قد دعت مطلع مارس إلى وقف هجوم الكرملين في أوكرانيا بسرعة.

وقال بيان للمجموعة الثانية في قطاع النفط الروسي إن "رئيس وعضو مجلس إدارة لوك-أويل ف. اليكبيروف أعلن قراره الاستقالة من مناصبه".

وتأتي استقالة أليكبيروف بعد أسبوع من إدراج اسم الملياردير على لائحة الشخصيات الروسية التي فرضت عليها بريطانيا عقوبات.

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