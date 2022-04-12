سريلانكا تعلن تخلّفها عن سداد كافة ديونها الخارجية

المصدر: كولومبو - أ ف ب

أعلنت سريلانكا، التي تعاني نقصًا في العملات الأجنبية، اليوم، أنها ستتخلّف عن سداد مجموع ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار، بانتظار خطة إنقاذ من جانب صندوق النقد الدولي، في وقت تواجه البلاد أسوأ ركود منذ استقلالها عام 1948.

وأعلنت وزارة المالية السريلانكية أن الدائنين، بما في ذلك الحكومات الأجنبية التي أقرضت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، بإمكانهم رسملة المدفوعات المستحقة اعتبارًا من بعد ظهر الثلاثاء أو اختيار أن يحصلوا على أموالهم بالروبية السريلانكية.

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