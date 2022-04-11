إيلون ماسك يطلق استطلاع رأي حول إضافة زر «تعديل» إلى منصة «تويتر»

المصدر: سان فرانسيسكو ■ د.ب.أ

بعد أن أصبح أكبر مسهم في شركة منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أطلق الملياردير الأميركي، مالك ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية «تسلا»، إيلون ماسك، استطلاعاً للرأي بين مستخدمي منصة «تويتر» حول إضافة زر «تعديل» إلى واجهة المنصة بحيث يسمح للمستخدم بتعديل مشاركاته بعد نشرها على المنصة. يذكر أن منصة «تويتر» لا تتيح حالياً إمكانية تعديل أي مشاركة، وإنما يحتاج المستخدم إلى حذف المشاركة، وإعادة إرسالها مرة أخرى بعد تعديلها إذا اكتشف وجود خطأ أو شيء يحتاج إلى التعديل في المشاركة بعد نشرها.

شارك في الاستطلاع الذي تضمن السؤال «هل تريد زر تعديل؟»، نحو 2.5 مليون مستخدم خلال 15 ساعة، حيث قال نحو 73.5% إنهم يريدون إضافة زر «تعديل» إلى المنصة، كما هو الحال في شبكة «فيس بوك» وموقع «إنستغرام».

ورغم أن هذا الاستطلاع غير رسمي، ونتائجه غير ملزمة لشركة «تويتر»، فإن امتلاك ماسك نحو 9.2% من أسهم الشركة، وحصوله على عضوية مجلس إدارتها، يعطي لنتائج هذا الاستطلاع درجة كبيرة من الأهمية، في مواجهة الرفض المستمر من جانب إدارة «تويتر» للمطالبات بإضافة زر «تعديل». ويقول معارضو إضافة زر «تعديل» إلى موقع «تويتر»، إن وجود هذا الزر سيتيح إمكانية التلاعب في التغريدات المثيرة للجدل لإخفاء طبيعتها الأصلية بعد نشرها وإحداث الأثر المطلوب منها، ثم يتم تعديلها.

ويعتبر ماسك من أكثر مستخدمي موقع «تويتر» إثارة للجدل، بسبب التغريدات التي ينشرها على الموقع، خصوصاً ما يتعلق منها بشركة «تسلا» التي يمتلك معظم أسهمها. وقد أدى استخدامه لموقع «تويتر» في ترويج أنباء أو معلومات تؤثر على أداء سهم شركة «تسلا» إلى صدور قرار من هيئة الأوراق المالية والتداول الأميركية بفرض قيود على استخدامه لموقع «تويتر»، فيما يخص شركة السيارات الكهربائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news