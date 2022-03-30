مصادر الطاقة المتجدّدة

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

هي التي يمكن استخدامها بشكل متكرر ولا تنفد، لأنه يتم استبدالها بشكل طبيعي. وتشمل: الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة المائية، الطاقة الحرارية، وغيرها.

كما أن بعض المعادن الثمينة قابلة للتجديد أيضاً، ويمكن إعادة تدويرها، لأنها لا تتلف أثناء استخلاصها أو استخدامها. ومع استمرار نمو السكان، وتزايد ندرة الموارد المحدودة، يزداد الطلب على الموارد المتجدّدة التي أصبحت نقطة محورية للحركة البيئية، سياسياً واقتصادياً. وتضع الطاقة التي يتم الحصول عليها من الموارد المتجدّدة ضغطاً أقل بكثير على الإمداد المحدود بالوقود الأحفوري، لكن تكمن مشكلة استخدامها على نطاق واسع، في كونها مكلفة.

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