اتصالات الإماراتية تقدم عرضا لزيادة حصتها في موبايلي السعودية

المصدر: وكالات

قالت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية اليوم إن مجموعة اتصالات الإماراتية قدمت عرضا لزيادة حصتها في الشركة السعودية إلى 50 بالمئة زائد سهم.

وقالت موبايلي في بيان للبورصة إن مجموعة إي أند آمب التي كانت تعرف باسم اتصالات اقترحت سعرا يبلغ 47 ريالا (12.53 دولار) للسهم في إطار عرض شراء جزئي مشروط.

وأضافت أن عرض الشركة ومقرها أبوظبي يأتي متماشيا مع أهدافها الاستراتيجية لتوسيع وتحسين أداء محفظتها الاستثمارية.

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