مصر تحظر تصدير الزيوت والذرة لمدة 3 أشهر

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، قراراً بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة 3 أشهر.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة.

جدير بالذكر أن الوزارة قد أصدرت منذ يومين قراراً بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة، والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر.

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