الركود التضخمي

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

يتسم التضخم المصحوب بركود، ببطء النمو الاقتصادي والبطالة المرتفعة نسبياً، وهو نوع من الركود الاقتصادي، الذي يصاحبه ارتفاع الأسعار (أي التضخم). ويمكن تعريف التضخم المصحوب بركود، بأنه فترة تضخم مقترنة بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي. ويتسبب هذا الركود في زيادة الأسعار استجابةً للسياسة النقدية التوسعية دون أي انخفاض في معدل البطالة، ويمكن أن ترتفع معدلات البطالة أو تنخفض بناءً على الصدمات الحقيقية للاقتصاد، وهذا يعني أن محاولات تحفيز الاقتصاد خلال فترات الركود يمكن أن تؤدي ببساطة إلى تضخم الأسعار، مع تأثير ضئيل على تعزيز النمو الاقتصادي الحقيقي.

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