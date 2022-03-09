أميركا تهدد الشركات الصينية التي تنتهك العقوبات المفروضة على روسيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز إن الشركات الصينية التي تتحدى القيود الأميركية على التصدير إلى روسيا يمكن أن تتعرض للحرمان من المعدات والبرامج الأميركية التي تحتاج إليها في صناعة منتجاتها.

وقالت ريموندو في المقابلة التي نشرت الثلاثاء إن الولايات المتحدة يمكنها "فعليا إغلاق" الشركة الدولية لصناعة أشباه الموصلات أو أي شركات صينية تتحدى العقوبات الأميركية بمواصلة إمداد روسيا بالرقائق والتكنولوجيا الأخرى المتقدمة.

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