تطبيق «ترامب».. شبيه «تويتر»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أطلقت «مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا»، أول منصة للتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، أطلقت عليها اسم «تروث سوشيال» Truth Social، والتي تشبه تطبيق «تويتر» للتغريدات القصيرة، فيما كان التطبيق عند إطلاقه على منصة «آب ستور» على رأس قائمة التنزيل خلال اليوم الأول.

وأسس الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، شركة أطلق عليها «مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا»، بعد وقت قصير من هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن. وخلال تداول ما قبل السوق، الثلاثاء الماضي، قفزت أسهم «شركة ديجيتال وورلد أكوزيشن» التي تم دمجها مع «مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا» بنسبة 19%.

وغرد نجل ترامب، دونالد جونيور، الأسبوع الماضي عبر موقع «تويتر» على ما تبدو أنها أول مشاركة لوالده على موقع «Truth Social»، والتي قال فيها: «استعد! سيراك رئيسك المفضل قريباً!».

في ديسمبر الماضي، عينت «مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا»، النائب الجمهوري السابق ديفين نونيس، الحليف القديم لترامب، رئيساً تنفيذياً لمشروع وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثناء وجوده في البيت الأبيض، اعتمد ترامب بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع مؤيديه، وغالباً ما تجاوز مستشاريه ووسائل الإعلام التقليدية من خلال النشر مباشرة على موقع «تويتر» الذي حظر الحساب الشخصي لترامب في يناير 2021، بسبب التحريض على العنف خلال الهجوم على مبنى الكونغرس الأميركي.

كما علقت «فيس بوك» حساب ترامب بعد أعمال الشغب، فيما علقت «غوغل» تطبيق «Parler» الذي توافد عليه بعض مؤيدي ترامب وغيرهم من المحافظين.

وعبر منصات التواصل الاجتماعي، يتابع ترامب نحو 150 مليون شخص، بما في ذلك 35 مليوناً على «فيس بوك»، و88 مليوناً على «تويتر»، ما جعله من بين قادة العالم الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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