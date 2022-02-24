توقف جميع الرحلات..موظفو «طيران العراق» يضربون عن العمل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الخميس، بأن موظفي الخطوط الجوية العراقية، أضربوا عن العمل وأوقفوا الرحلات المقررة اليوم.

وذكر مراسلنا، أن موظفي الخطوط الجوية العراقية قدموا ورقة أسموها بـ«الإصلاحية» تتعلق ببعض المطالب، منها فصل شركة الخطوط الجوية عن وزارة النقل وجعلها هيئة مستقلة، ومنح مدير الخطوط صلاحيات كاملة.

وأضاف، كما طالبوا بأن تكون الخطوط الجوية مرتبطة ارتباطا مباشرا بمجلس الوزراء.

وأشار مراسلنا، إلى أن إيقاف الرحلات تسبب بانزعاج المسافرين، حيث شهد المطار بعض الفوضى. وأوقف الموظفون جميع الرحلات باستثناء رحلة واحدة كانت إلى نيودلهي.

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