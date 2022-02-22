«مصر للطيران» تعلن أسعار الحجر الصحي على المسافرين الى السعودية

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  • متابعة موقع الامارات اليوم
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أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن أسعار الحجر الصحي للمسافرين إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد إعلان السلطات الصحية هناك تطبيق الحجر الصحي لفترة تتراوح بين 3 و5 أيام على جميع المسافرين القادمين من مصر بغض النظر عن حالة تحصنيهم خارج المملكة.

وأكدت مصادر بالشركة، أن سعر باقات الحجر الصحي للمسافرين إلى السعودية في الفنادق 3 نجوم بالرياض تصل للفرد الواحد إلى 1700 ريال سعودي لفترة الحجر 5 أيام و1200 ريال سعودي للحجر 3 أيام.

 وأضافت الشركة أنه سيتم منح الأطفال أقل من 5 سنوات إقامة مجانية مع ذويهم بالفنادق، أما الأطفال من عمر 5 إلى 12 عاما، فيتم احتساب 50% من سعر الفرد في الغرفة للإقامة مع ذويهم، وأما من هم أكبر من 12 عاما فيتم معاملتهم بسعر معاملة الفرد العادي فيما يخص الإقامة بالفندق.

 

 

 

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