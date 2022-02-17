المصدر: إعداد: سامح عوض الله

«إدارة الأصول» هي ممارسة اقتصادية، تهدف إلى زيادة الثروة الإجمالية بمرور الوقت، من خلال الحصول على استثمارات لديها القدرة على النمو من حيث القيمة، والمحافظة عليها والمتاجرة فيها.

ويؤدي متخصصو إدارة الأصول هذه الخدمة للآخرين، الذين يُطلق عليهم أيضاً «مديرو المحافظ» أو «المستشارون الماليون».

ولـ«إدارة الأصول» هدف مزدوج، هو زيادة القيمة مع تخفيف المخاطر، فيما يتمثل دور «مدير الأصول» في تحديد الاستثمارات التي يجب القيام بها، أو تجنبها لتحقيق الأهداف المالية للمتعامل، وقد تشمل الاستثمارات: الأسهم، والسندات، والعقارات، والسلع، والاستثمارات البديلة، والصناديق المشتركة.

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