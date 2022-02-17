فيتنام ترفع القيود عن السياح الدوليين منتصف مارس

المصدر: هانوي ■ د.ب.أ

ترفع فيتنام معظم القيود المفروضة على السياح الدوليين الذين يصلون إلى البلاد اعتباراً من 15 مارس المقبل، حسبما ذكرت صحيفة «توي تري» عبر موقعها على الإنترنت، نقلاً عن إعلان للحكومة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، عن الصحيفة، أنه يجب على السياح الدوليين الوفاء بجميع متطلبات وزارة الصحة بشأن التطعيم ضد فيروس «كورونا».

وأوضحت الصحيفة أنه يجب على المسافرين تقديم نتائج سلبية لفحوص الكشف عن الإصابة بـ«كورونا» قبل الصعود على متن الطائرات. كما أفادت «توي تري» بأنه سيتم فحص المسافرين جواً، الذين يعانون أعراضاً مشتبهاً فيها في المطارات في فيتنام. وسيُطلب من المسافرين الآخرين جواً العزل الذاتي لمدة 24 ساعة.

ووجّه نائب رئيس الوزراء، فو دوك دام، وزارة السياحة بتقديم خطة أكثر تفصيلاً.

وبدأت الحكومة في نوفمبر الماضي السماح للسياح الدوليين بالسفر إلى البلاد في رحلات جماعية معتمدة من الحكومة إلى وجهات محدودة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news