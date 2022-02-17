«Airbnb» تبيع الحياة البسيطة

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إير بي إن بي» الأميركية «Airbnb»، بريان تشيسكي، إنه بدأ العيش في مساكن العطلات التي تؤجرها الشركة، ويتنقل من مدينة إلى أخرى للمساعدة في تحسين تجربة المعيشة، والعمل من أي مكان في المستقبل.

وتنبأ تشيسكي، في وقت سابق، بأن السفر سيتغير بشكل لا رجعة فيه بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، ما سيؤدي إلى ما وصفه بـ«اللامركزية في المعيشة».

وكشفت الشركة أن نحو نصف لياليها المحجوزة كانت للإقامة لمدة أسبوع أو أكثر، وأن 20% منها كانت لمدة شهر أو أكثر.

وأكدت أن 2021 كان أفضل عام في تاريخ الشركة، على الرغم من الجائحة.

وتوقع تشيسكي في يناير الماضي أن يبدأ الناس في القيام بأشياء جديدة خلال العام الجاري، مثل العيش في الخارج، والسفر طوال الصيف، وحتى التخلي عن عقود الإيجار.

وقد قفزت إيرادات الربع الرابع من عام 2011 للشركة بنسبة 38% عن الفترة نفسها من عام 2019، في حين كان صافي الدخل البالغ 55 مليون دولار بمثابة رقم قياسي في الربع الأخير. وكلاهما تجاوز تقديرات «وول ستريت»، ما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 5% فور صدور تقرير الأداء.

والحقيقة، ليست كل الشركات المعتمدة على السفر مزدهرة، ففي الأسبوع الماضي، ذكرت شركة «إكسبيديا» أن إجمالي الحجوزات الخاصة بها لايزال منخفضاً بنسبة 25% في الربع الرابع عمّا كان عليه قبل عامين، فيما كانت إيرادات أماكن الإقامة، وهي أكبر جزء من أعمالها حتى قبل الجائحة، أقل بنسبة 11% تقريباً في الفترة نفسها من عام 2019.

أما شركة «Lyft» المتخصصة في نقل الركاب داخل المدن، فذكرت أن إجمالي أحجام الرحلات للربع الرابع لايزال أقل من المستويات التي شهدتها قبل عامين بنسبة 30%.

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