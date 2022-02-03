«تيك توك» تتيح الحصول على «شارة الأمان» للحسابات خلال فبراير

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت منصة «تيك توك» المتخصصة في بث مقاطع الفيديو القصيرة، عن تخصيص شهر فبراير الجاري، للتوعية بـ«السلامة الرقمية»، وذلك من خلال إطلاق حملة تثقيفية لمستخدمي المنصة، لتشجيعهم على تبني أفضل الممارسات الصحية في عالم الإنترنت.



مقاطع فيديو

وخلال الشهر الجاري، ستطلق «تيك توك» مقاطع فيديو حول شهر السلامة في اليوم العالمي للإنترنت الآمن الذي يصادف في الثامن من فبراير، بالتعاون مع عدد من صناع المحتوى، حيث ستضمن المقاطع عدداً من الإرشادات المجتمعية.

وتم تصميم المقاطع بحيث تكون أكثر إيجابيةً وجاذبية، لتعمل بمثابة تحديث للمعلومات، والضوابط، والتدابير الشاملة المتاحة على النظام الأساسي للمنصة.

وسيركز صناع المحتوى على تقديم النصائح، وتثقيف مستخدمي المنصة حول عدد من موضوعات السلامة الرقمية.



«شارة الأمان»

وسيتمكن جميع مستخدمي المنصة من المشاركة في اختبار الأمان، عبر الإجابة على عدد من الأسئلة بـ«نعم» أو «لا». وفي حال الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح، فسيحصل المستخدم على «شارة الأمان» على صورة ملفه الشخص، إضافة إلى حصوله على خاصية الأمان، كما ستطلق «تيك توك» مركزاً يتضمن جميع مقاطع الفيديو التعليمية حول السلامة التي تتم مشاركتها خلال الفترات الماضية.



عنصر الأمان

وقالت رئيس العلاقات الحكومية والسياسة العامة للشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وباكستان في «تيك توك»، فرح طوقان، إن «تيك توك» تهتم بمسألة السلامة، ولذلك تسعى إلى تطوير وتحسين المنصة لضمان عنصر الأمان، وهو الأمر الذي يعد أولوية قصوى بالنسبة لنا.

وأضافت أن شهر السلامة يتضمن عدداً من المبادرات، مثل «برنامج سفراء السلامة» الذي تم تجديده الآن إلى برنامج «#أكثر_أماناً_لك»، بالتزامن مع «يوم الإنترنت الآمن».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news