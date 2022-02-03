520 مليار يورو خسائر أوروبا بسبب العواصف والفيضانات وموجات الحر

المصدر: كوبنهاغن ــ وام

تسببت العواصف والفيضانات وغيرها من التقلبات المناخية الشديدة، في أضرار اقتصادية بنحو نصف تريليون يورو في أوروبا في الفترة بين عامي 1980 و2020، بحسب تحليل لوكالة البيئة الأوروبية.

وبلغ إجمالي المبلغ في دول الاتحاد الأوروبي الـ27، إضافة إلى سويسرا، النرويج، أيسلندا، ليختنشتاين، وتركيا، بين 450 و520 مليار يورو.



وأوضحت الوكالة أن ألمانيا سجلت أعلى الأضرار الاقتصادية الإجمالية من بين جميع الدول الـ 32 التي خضعت للتحليل، إذ بلغ مجموع خسائرها نحو 110 مليارات يورو على مدى 41 عاماً، تلتها فرنسا وإيطاليا. في ما كانت الخسائر هي الأعلى في سويسرا على أساس كل فرد من السكان.

و تراوح عدد الوفيات الناجمة عن الظواهر الجوية الشديدة في هذه الفترة بين 85 ألفاً و145 ألف حالة، منها أكثر من 85% بسبب موجات الحر.

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