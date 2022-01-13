2.52 مليون سيارة مبيعات «بي إم دابليو» خلال 2021

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

ارتفعت مبيعات شركة السيارات الألمانية «بي إم دبليو»، العام الماضي، على نحو واضح. وأعلنت الشركة في ميونيخ، أمس، أن مبيعات كل العلامات التجارية للشركة، بما في ذلك «ميني» و«رولز رويس»، ارتفعت عام 2021 على مستوى العالم بنسبة 8.4%، لتصل إلى 2.52 مليون سيارة، وذلك بحسب تقرير لوكالة «د.ب.أ». وكانت الشركة أعلنت من قبل أن العلامة التجارية الأساسية «بي إم دبليو» ارتفعت مبيعاتها بنسبة 9.1% لتصل إلى 2.21 مليون سيارة، مضيفة أنها استعادت بذلك مركزها الأول بين الموردين المتميزين، بعدما احتلت منافستها «مرسيدس- بنز» التابعة لـ«دايملر» هذا المركز لسنوات عديدة. ومع ذلك، تراجعت مبيعات «بي إم دبليو» في الربع الأخير من عام 2021 بسبب نقص الرقائق الإلكترونية.

وبلغت نسبة التراجع 15.1% لتصل إلى 510 آلاف و727 سيارة، كما تراجعت المبيعات في السوق الصينية المهمة. وقال مدير المبيعات، بيتر نوتا، إنه «على الرغم من اختناقات الإمدادات وجائحة كورونا المستمرة، حققت المجموعة مبيعات قوية في عام 2021». وأضاف: «مع بيع أكثر من 100 ألف سيارة كهربائية بالكامل، كان تركيزنا العام الماضي ينصب بوضوح على تكثيف التنقل الكهربي».

وذكر نوتا، أن «الشركة تعتزم أيضاً تحقيق أرباح في عام 2022». وقال: «نعتزم في هذا العام زيادة مبيعات السيارات الكهربائية البحتة إلى أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق».

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