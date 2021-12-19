قناة السويس تحقق إيرادات غير مسبوقة

المصدر: القاهرة - وام

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن معدلات الملاحة بالقناة خلال العام الجاري مبشرة للغاية حيث بلغت حصيلة الإيرادات المحققة بدءا من شهر يناير وحتى النصف الأول من شهر ديسمبر الحالي 6 مليارات دولار وهو رقم لم تسجله قناة السويس من قبل.

وقال في تصريحات أدلى بها اليوم.. إن مشروعات التطوير بقناة السويس بعد مشروع القناة الجديدة متواصلة حيث عكفت الهيئة على تطوير محطات المراقبة الموجودة على طول القناة وذلك بالتوازي مع إنشاء سلسلة من الجراجات على القناة الجديدة لمواجهة حالات الطوارئ المحتملة، كما يجري العمل حاليا على تطوير القطاع الجنوبي للقناة من الكيلو متر 122 إلى الكيلومتر 162 ترقيم قناة لزيادة عامل الأمان الملاحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة في تلك المنطقة بواقع 6 سفن إضافية.

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