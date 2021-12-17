مصطلح في العناوين.. «ناسداك»

المصدر: إعداد : سامح عوض الله‭‬‭

هي سوق عالمية لتداول الأوراق المالية. وهي اختصار لعبارة «National Association of Securities Dealers Automated Quotations»، التي كانت شركة تابعة للرابطة الوطنية لتجار الأوراق المالية، المعروفة حالياً باسم «هيئة تنظيم الصناعة المالية». وتم إنشاء «ناسداك» كموقع يمكّن المستثمرين من تداول الأوراق المالية على نظام «محوسب» وسريع وشفاف، ويستخدم مصطلح «ناسداك» أيضا للإشارة إلى مؤشر يضم أكثر من 3000 سهم مدرج في بورصة «وول ستريت» بنيويورك، الذي يتضمن عمالقة التكنولوجيا الرائدة في العالم، مثل «آبل»، «غوغل»، «أمازون»، «فيس بوك»، «إنتل» وغيرها.

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