إيطاليا تفرض غرامات بمئات الملايين من اليوروات على "أمازون" و"أبل"

المصدر: روما - د ب أ

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا غرامات تقدر قيمتها بمئات الملايين من اليوروات، على شركتي "أمازون" و"أبل".

وبحسب بيان صدر اليوم الثلاثاء، فقد وجد تحقيق أن البنود الواردة في عقد يعود تاريخه إلى 31 من أكتوبر لعام 2018، منعت تجار البيع بالتجزئة الرسميين وغير الرسميين من بيع منتجات "أبل" الأصلية وعلامة "بيتس" التجارية المرتبطة بها، على موقع "أمازون" الإلكتروني.

ويعني ذلك أنه لم يُسمح إلا لشركة "أمازون" نفسها، وللبائعين الفرديين الذين اختارتهم "أبل" ببيع المنتجات هناك. وبحسب هيئة مكافحة الاحتكار، فإن هذا السلوك ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تقوم "أمازون" بدفع 68.7 مليون يورو، كغرامات، بينما ستدفع "أبل" 134.5 مليون يورو، وذلك بحسب القرار.

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