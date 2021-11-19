«اقتصاد العالم.. غوغل» تدفع لـ «فرانس برس» بدلاً مالياً على مدى 5 سنوات

المصدر: إعداد ■ سامح عوض الله

أعلنت شركة «غوغل» ووكالة «فرانس برس»، أنهما وقعتا اتفاقاً أوروبياً غير مسبوق، يدفع بموجبه عملاق الإنترنت لوكالة الأنباء الدولية، على مدى خمس سنوات، بدلاً مالياً لقاء موادها التي يستخدمها محرك البحث «غوغل»، في خطوة بالغة الأهمية توّجت مفاوضات بين الطرفين استغرقت 18 شهراً.

وأشارت «فرانس برس»، إلى أن البدل المادي الذي ستتقاضاه من «غوغل»، عبارة عن مبلغ مقطوع ظلت قيمته طيّ الكتمان.

وهذا أول اتفاق من نوعه تبرمه وكالة أنباء بموجب التوجيه الأوروبي المتعلّق بـ«الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف»، الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي في مارس 2019.

وفي العام نفسه أصبحت فرنسا أول بلد يقر هذا التوجيه الأوروبي قانوناً نافذاً على الصعيد الوطني.

وقال رئيس مجلس إدارة وكالة «فرانس برس»، فابريس فريس، إن «هذا الاتفاق (رائد)، ويشمل الاتحاد الأوروبي بأسره، بجميع لغات وكالة (فرانس برس)، بما في ذلك في الدول التي لم تقر التوجيه في قوانينها المحلية».

من جهته، قال المدير العام لشركة «غوغل-فرنسا»، سيباستيان ميسوف: «نوقع هذه الاتفاقية لطي الصفحة والمضي قدماً، نحن هنا لكي نبرهن أن بإمكان الأطراف أن تتعايش وأننا توصلنا إلى حل».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news