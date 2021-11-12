بريطانيا: 220 ألف وظيفة شاغرة منها ضباط سجون

المصدر: د ب ا

سجلت بريطانيا أكثر من 220 ألف وظيفة شاغرة في مستهل نوفمبر الجاري، تتنوع ما بين مدربي قيادة وضباط سجون وسائقي معدات رفع وغيرها، في الوقت الذي تكافح فيه الشركات البريطانية لتلبية احتياجاتها من العمالة.

وأوردت وكالة بلومبرج للأنباء تقريرا لاتحاد التوظيف والتشغيل في بريطانيا جاء فيه أنه تم تسجيل أكثر من 220 ألف اعلان وظائف شاغرة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، في رابع أكبر معدل منذ بداية 2020، ليرتفع بذلك عدد الوظائف المتاحة في البلاد إلى رقم قياسي يبلغ 68ر2 مليون وظيفة.

وتظهر هذه البيانات عدم وجود مؤشرات على استقرار سوق العمل رغم المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار جائحة كورونا. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة الشهر المقبل للحيلولة دون ارتفاع التضخم جراء ضغوط زيادة الرواتب.

وذكر التقرير أن سوق العمل في لندن سجل معدلات نمو بوتيرة أبطأ مقارنة بأجزاء أخرى من البلاد، في الوقت الذي تراجع فيه الطلب على العمالة في قطاع الانشاءات خلال الاسبوع الماضي بسبب نقص الخامات الذي يعطل قدرة الشركات على العمل بكامل طاقاتها.

ونقلت بلومبرج عن نيل كاربيري رئيس اتحاد التوظيف والتشغيل قوله إن الوظائف الشاغرة كانت تختلف باختلاف المناطق وقطاعات العمل.

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