أميركا تكشف عن بناء 7 محطات لتوليد الطاقة من الرياح

المصدر: ■ إعداد: سامح عوض الله

كشفت الحكومة الأميركية، عن مشروعات لبناء عدد من المحطات الكبيرة لتوليد الطاقة من الرياح قبالة سواحل البلاد في إطار خطتها لتوفير هذه الطاقة لأكثر من 10 ملايين منزل بحلول عام 2030.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأنه في إطار الطموحات المناخية للرئيس الأميركي جو بايدن، تهدف هذه المبادرة التي تبلغ كلفتها 12 مليار دولار إلى إنتاج 30 غيغاواط من طاقة الرياح بحلول 2030.

وقالت وزيرة الداخلية الأميركية، ديب هالاند، إن حكومة الولايات المتحدة «تقوم بوضع خارطة طريق طموحة للنهوض بالمشروعات، التي تهدف إلى معالجة تغير المناخ، وإيجاد وظائف برواتب جيدة، وتسريع انتقال البلاد إلى مستقبل أنظف في مجال الطاقة».

وأوضحت هالاند، أن ما يصل إلى سبعة امتيازات جديدة، ستطرح للبيع بحلول 2025 في خليج «مين» وساحل المحيط الأطلسي الأوسط وخليج المكسيك وقبالة مدينة نيويورك وولايات كارولاينا وكاليفورنيا وأوريغون.

من جهته، ذكر البيت الأبيض أن المشروعات الجديدة، ستقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 78 مليون طن مع توفير عشرات الآلاف من الوظائف.

وتضم الولايات المتحدة حالياً مزرعة واحدة لتوليد الطاقة من الرياح هي «بلوك آيلاند» التي اكتمل بناؤها في نهاية 2016 قبالة ولاية رود آيلاند وتبلغ قدرتها 30 ميغاواط.

ويتناقض دعم الحكومة الحالية لطاقة الرياح مع سياسة الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي سخر مراراً من هذا المصدر للطاقة المتجددة خلال ولايته، معتبراً أنه مكلف وغير فاعل.

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