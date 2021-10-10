كوكاكولا تستثمر 140 مليون دولار لبناء مصنع في الصين

المصدر: د ب ا

أعلنت شركة سواير كوكاكولا المحدودة، إحدى شركات تعبئة الزجاجات لشركة كوكاكولا، أنها استثمرت ما لا يقل عن 900 مليون يوان (حوالي 68ر139 مليون دولار أمريكي) لبناء مصنع جديد في مدينة تشنجتشو حاضرة مقاطعة خنان بوسط الصين.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن آندي شيوي، المدير العام لشركة سواير كوكاكولا فإن المصنع بمساحة 124 ألف متر مربع، وسيدخل طور التشغيل في غضون عامين، مع قدرة إنتاج قصوى سنويا تبلغ مليون طن.

وذكر كارن سو، المدير الإداري للشركة، أن «شركة سواير كوكاكولا تولي اهتماما بالغا للسوق الحيوية والمتطورة بشكل سريع في الصين. وشكلت عناصر الدعم السياسي والتطور السلس والطلب المحلي المزدهر نقاط جذب لأن تركز الشركة اهتماماتها الاستراتيجية على الصين».

وفي السنوات الخمس المقبلة، ستستثمر الشركة أكثر من 5ر5 مليار يوان في البنية التحتية للمصانع في الصين. وتخطط لإضافة قرابة 20 خط إنتاج ومواصلة استثماراتها في مشروعات التنمية المستدامة في قطاعات المنتجات الجديدة، وخفض انبعاثات الكربون وتوفير المياه.

وتمتلك شركة سواير كوكاكولا 18 مصنعا في البر الرئيسي الصيني.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news