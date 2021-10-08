المؤشر الياباني يوقف سلسلة 8 أيام من الخسائر

المصدر: طوكيو ■ رويترز

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني، أمس، بعد ثماني جلسات متتالية من الخسائر، إذ قدمت مؤشرات على التقدم في مفاوضات سياسية أميركية بشأن سقف الديون حافزاً لاقتناص الصفقات، لكن مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً أخفق في الحفاظ على المكاسب.

وأعاد المستثمرون شراء الأسهم المتضررة التي تكبدت خسائر، أخيراً، بسبب مخاوف من أن البنوك المركزية قد تخفض التحفيز بشكل أسرع من المتوقع، في ظل تزايد المخاوف حيال ارتفاع التضخم في أنحاء العالم.

وزاد «نيكي» 0.54% إلى 27678.21 نقطة، غير أن «توبكس» لم يتمكن من الإبقاء على المكاسب السابقة، ليغلق على انخفاض 0.12 % عند 1939.62 نقطة، مسجلاً تاسع جلسة على التوالي من الخسائر، وهي أطول سلسلة تراجع له منذ عام 2012.

وفاق عدد الأسهم المتراجعة عدد الأسهم الرابحة بنسبة تقريبية ثلاثة إلى اثنين، ما يشير أيضاً إلى هشاشة المعنويات بالسوق.

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