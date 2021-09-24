الأمم المتحدة: تعهدات بإنفاق 400 مليار دولار لتوفير الطاقة المتجددة

المصدر: نيويورك - د ب أ

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تعهد الدول الأعضاء والقطاع الخاص بتوسيع نطاق إنتاج الطاقة المتجددة بقيمة تزيد عن 400 مليار دولار.

وعلى هامش أعمال قمة الطاقة العالمية،قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة في نيويورك: «التزمت أكثر من 35 دولة - منها دول صغيرة وأخرى ناشئة وثالثة من الدول الصناعية الكبرى - بمهام جديدة لها أهميتها في مجال الطاقة في شكل اتفاقيات ملزمة».

وإضافة إلى ذلك أعلنت قمة الأمم المتحدة الأولى للطاقة منذ 40 عاما عن مبادرات شراكة جديدة تهدف إلى تزويد أكثر من مليار شخص بإمكانية الحصول على مصادر كهرباء موثوقة«.

في بداية القمة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس على أهمية الطاقة المتجددة في مكافحة أزمة المناخ، قائلا: إن الحصول على الطاقة النظيفة والمتجددة هو ببساطة مسألة حياة أو موت.

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