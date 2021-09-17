الملياردير الصيني هوانغ يخسر 27 مليار دولار العام الجاري

المصدر: بكين ــ د.ب.أ

خسر مؤسس منصة «بيندودو» الصينية للتجارة الالكترونية، كولين هوانغ، ثروة هذا العام، أكثر من أي شخص آخر، في العالم، وذلك طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.



وتراجعت ثروة هوانغ بواقع أكثر من 27 مليار دولار، طبقاً لـ«مؤشر بلومبرغ للمليارديرات»، بعد هبوط أسهم شركته، حيث اتخذت الصين إجراءات صارمة ضد عمالقة الإنترنت لديها.



ويعتبر هذا أكبر تراجع بين 500 عضو في المؤشر، وأكبر حتى من مبلغ الـ 16 مليار دولار، الذي خسره رئيس مجموعة «تشاينا ايفير غراند غروب»، هوي كا يان، الذي تكافح امبراطوريته العقارية، في ظل مجموعة ضخمة من الديون.

ويعتبر هذا أوضح مثال على تدهور الأوضاع بالنسبة للملياديرات في الصين، حيث يدعو الرئيس، شي جين بينج إلى «رخاء مشترك»، ويكبح جماح شركات القطاع الخاص في البلاد.





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