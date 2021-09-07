السلفادور تبدأ رسمياً تداول «بيتكوين»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

بدأ اليوم الثلاثاء السماح بتداول العملة الرقمية المشفرة بيتكوين بشكل رسمي وقانوني في السلفادور لتصبح أول دولة في العالم تتخذ هذه الخطوة مع دخول القانون الذي تم تمريره قبل ثلاثة أشهر حيز التطبيق.



ويقضي القانون بأن أي تاجر ملزم بقبول البيتكوين كعملة دفع إذا ما توافرت له الإمكانيات الفنية لذلك. كما يمكن سداد الضرائب في السلفادور باستخدام العملة المشفرة.



ولن يتم فرض أي ضريبة أرباح رأسمالية على تداول البيتكوين. وسيتم ترك تحديد سعر العملة الرقمية أمام الدولار الأميركي بصورة حرة وفقاً لآليات السوق.





كانت حكومة السلفادور قد بدأت أواخر الشهر الماضي تركيب 200 ماكينة صراف آلي لتحويل العملة الرقمية بيتكوين بما يسمح لمواطنيها بتحويل العملة الرقمية إلى الدولار الأميركي وسحبه نقدا من الماكينات كجزء من جهود الحكومة لتقنين تداول العملة الرقمية الأكثر انتشاراً في العالم.



وقال نايب بوكيلي رئيس السلفادور عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الحكومة ستركب 200 ماكينة صراف آلي لكي تترافق بشكل أولي مع المحفظة الرقمية التي أطلقتها الحكومة للمواطنين باسم شيفو.



وأضاف الرئيس أن التعاملات عبر ماكينات الصراف الآلي ستكون بدون رسوم، مضيفا أنه سيكون هناك أيضاً 50 فرعا ماليا في مختلف أنحاء البلاد للسماح لمستخدمي البيتكوين بإيداع وسحب أموالهم.

يذكر أن الدولار الأميركي يستخدم في السلفادور كعملة رسمية بدلا من العملة المحلية.

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