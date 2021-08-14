أسهم الرقائق تدفع مؤشر «نيكي» إلى الهبوط

المصدر: طوكيو ■ رويترز

أغلق المؤشر «نيكي» الياباني على انخفاض أمس، مدفوعاً بتراجع الأسهم المرتبطة بالرقائق التي اقتفت أثر نظيراتها الأميركية، لكن سهم «ريكروت هولدينجز»، ذا الثقل، كبح الخسائر بفضل ارتفاعه.

وتراجع «نيكي» 0.14% ليغلق عند 27977.15 نقطة، بينما ربح المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.15% إلى 1956.39 نقطة. لكن في أسبوع، حقق «نيكي» ثاني مكسب على التوالي.

وقال كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى «دايوا» للأوراق المالية، كينتارو هاياشي: «الأسواق الأميركية لم تبدِ قوة الليلة الماضية، إذ انزلقت إلى منطقة سلبية خلال الجلسة. وضغط ضعف أسهم الرقائق الأميركية على معنويات المستثمرين اليوم، لكن الأسهم الدفاعية قوية، خصوصاً (ريكروت هولدينجز) في قطاع الخدمات».

وارتفع سهم «ريكروت هولدينجز» 10.01%، بعد أن فاقت توقعات معدلة للأرباح السنوية لشركة التوظيف والنشر، متوسط توقعات المحللين.

وقفز سهم «جيه.إف.إي هولدينجز» 9.32%، بعد أن زادت شركة صناعة الصلب توقعها لصافي الأرباح السنوية إلى مثليه.

لكن أسهم شركتي إنتاج معدات تصنيع الرقائق «طوكيو إلكترون» و«أدفانتست» خسرت 1.85% و4.73% على الترتيب، إذ انخفض مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات الأميركي، للجلسة السادسة على التوالي أول من أمس.

وتصدرت شركات التكرير الانخفاض بين 33 مؤشراً فرعياً للقطاعات في بورصة طوكيو مع تراجع أسعار النفط. كما هبط قطاعا النقل الجوي والبري في ظل المزيد من الانتشار لجائحة «كوفيد-19» في اليابان.

ونزل سهم «توشيبا» 4.37% على الرغم من عودة الشركة للربحية، إذ قالت الشركة العملاقة التي نالت منها فضيحة، إنها تعكف على اختيار مرشحين لشغل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة بشكل دائم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news