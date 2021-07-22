روسيا تفرض غرامات على «فيس بوك» و«تيليغرام»

المصدر: موسكو - رويترز

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، أن محكمة روسية فرضت غرامات قيمتها ستة ملايين روبل (81350 دولارا) اليوم الخميس على شركة «فيس بوك» الأمريكية العملاقة و11 مليون روبل على تطبيق «تيليغرام» للتقاعس عن حذف محتوى تعتبره موسكو غير قانوني.

واتخذت موسكو خطوات في الأشهر الأخيرة لتنظيم وكبح قوة وسائل التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا العملاقة وفرضت غرامات صغيرة على انتهاكات المحتوى، فيما تسعى لإجبار الشركات الأجنبية على فتح مكاتب في روسيا وتخزين البيانات الشخصية للروس على أراضيها.

وقالت محكمة تاجانسكي الجزئية في موسكو، إنها فرضت غرامات على (فيس بوك) بلغ إجماليها ستة ملايين روبل لارتكاب مخالفتين إداريتين مختلفتين تتعلقان بشروط حذف أصحاب المواقع المعلومات المحظورة أو مواجهة عقوبات.

وقالت المحكمة إنها فرضت غرامات على تيليغرام إجماليها 11 مليون روبل في ثلاث جرائم مختلفة. ولم ترد شركة (فيس بوك) أو تطبيق (تيليغرام) على طلبات التعقيب.

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