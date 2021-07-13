25% من الألمان يفكرون في شراء سيارة كهربائية

المصدر: برلين - د ب أ



أظهر استطلاع حديث أن 25% تقريبا من المواطنين في ألمانيا يفكرون في شراء سيارة كهربائية.

وكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد بحث الآراء بمدينة ألنسباخ، والذي جرى استعراض نتائجه اليوم الثلاثاء، أن نسبة من يفكرون في شراء سيارة هجين من الألمان وصلت إلى 31%.

يشار إلى أنه تم إجراء هذا الاستطلاع بتكليف من الأكاديمية الألمانية للعلوم التقنية.

وذكر 69% ممن شملهم الاستطلاع أن تكاليف الشراء تعد عنصرا رادعا بالنسبة لهم لاقتناء مثل هذه السيارات.

وذكر 67% أن "الشعور بنقص" محطات الشحن، وكذلك فترات الشحن الطويلة، يمثلان عنصرا رادعا بالنسبة لهم".

واستند الاستطلاع إلى 1027 مقابلة مع أشخاص ينتمون لقطاع عريض من المواطنين، تزيد أعمارهم على 16 عاما، بحسب بيانات معهد استطلاعات الرأي. وتم إجراء هذه الاستطلاع في أيار/مايو الماضي.

وقال نائب رئيس المعهد توماس فيبر: "لا يزال يتم النظر للسيارات الكهربائية على أنها سيارات للمسافات القصيرة، الأمر الذي لم يعد يتوافق مع الواقع في ظل وجود بطاريات أكبر وأكثر قوة منذ وقت طويل".

وأضاف أن البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية تتنامى في ألمانيا في النطاقين الشخصي والعام، ولكن لا يزال يتم تقييمها من قبل كثيرين على أنها غير كافية.

يشار إلى أن التراخيص الجديدة للسيارات الكهربائية في ألمانيا زادت بقوة خلال الأشهر الماضية بفضل زيادة الدعم الحكومي، في إطار جهود مكافحة تغير المناخ.

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