استقرار أسعار الذهب

المصدر: رويترز

استقرت أسعار الذهب داخل نطاق ضيق اليوم الثلاثاء مع تحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات التضخم الأميركية التي قد تلقي مزيدا من الضوء على التسلسل الزمني لتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1808.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش، بينما زاد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1809.10 دولار.

واستقر مؤشر الدولار إلى حد بعيد أمام منافسيه.

وبعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، يتحول الاهتمام لاحقا لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونجرس يومي الأربعاء والخميس بشأن كيفية التعامل مع بيانات التضخم.

على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.1 بالمئة إلى 26.20 دولار للأوقيةـ ونزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2841.09 دولار، ولم يطرأ تغير على البلاتين عند 1118.51 دولار.

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