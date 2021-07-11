قناة السويس تسجل أعلى إيرادات سنوية في تاريخها

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلنت هيئة قناة السويس اليوم الأحد أنها سجلت في العام المالي 2020/2021 أعلى إيرادات سنوية في تاريخها.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في بيان، إنه رغم التحديات المختلفة، شهدت عائدات القناة طفرة كبيرة، وسجت إحصائيات الملاحة خلال العام المالي 2020/2021 أعلى إيراد سنوي (السنة المالية تبدأ في الأول من تموز/يوليو) في تاريخ القناة بلغ 84ر5 مليار دولار مقابل 72ر5 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 ، بنسبة زيادة قدرها 2ر2% بفارق 3ر124 مليون دولار.

كما حققت عائدات القناة خلال النصف الأول من عام 2021 نحو ثلاثة مليارات دولار مقابل 76ر2 مليار دولار خلال تلك الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 6ر8%، بفارق 237 مليون دولار.

وتابع بالقول إن السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة نجحت في الحفاظ على معدلات عبور السفن بالقناة وكسب ثقة العملاء. كما لعبت الحوافز والتخفيضات الممنوحة دورا بارزا في تحقيق طفرة كبيرة على صعيد زيادة معدلات عبور كل من سفن الغاز الطبيعي المسال وسفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن الصب الجاف.

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تضع نصب أعينها مواصلة الجهود المبذولة للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة وأداء دورها العالمي، مثمناً جهود كافة العاملين بالهيئة خلال الفترة الماضية للتغلب على التحديات المختلفة، معرباً عن أمله في أن تشهد معدلات الأداء بنهاية العام الميلادي الجاري أرقاماً قياسية غير مسبوقة على صعيد أعداد السفن العابرة والحمولات والإيرادات المُحققة.

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