مصر تطرح مناقصة لشراء القمح للشحن من 1 إلى 15 سبتمبر

المصدر: القاهرة - رويترز

طرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، مناقصة اليوم، لشراء كميات لم تحددها من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر، على أن يكون الدفع بخطابات اعتماد مدتها 180 يوما.

وقال نائب رئيس الهيئة، أحمد يوسف، إنها تسعى لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.

ويتعين تلقي العروض يوم الاثنين على أن تكون النتائج في نفس اليوم. وفي المناقصة السابقة في 28 يونيو، اشترت الهيئة 180 ألف طن من القمح الروماني للشحن في الفترة من 25 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

وللمناقصة الحالية، تسعى الهيئة لشراء شحنات لا تقل عن 55 ألف طن إلى 60 ألف طن من القمح الأميركي الأبيض الناعم أو القمح الأميركي الصلب أو القمح الأميركي الأحمر الناعم أو القمح الروسي القابل للطحن أو القمح الأوكراني القابل للطحن أو القمح الأسترالي القياسي الأبيض الناعم.

كما تسعى الهيئة لشراء شحنات لا تقل عن 60 ألف طن من القمح الكندي الأبيض الناعم أو القمح الفرنسي القابل للطحن أو القمح الألماني القابل للطحن أو القمح الأرجنتيني الصالح للخبز أو القمح البولندي القابل للطحن أو قمح قازاخستان القابل للطحن أو القمح الروماني القابل للطحن أو القمح البلغاري القابل للطحن أو القمح الصربي القابل للطحن أو القمح المجري القابل للطحن أو قمح باراجواي القابل للطحن.



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