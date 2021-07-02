بنك اسباني يستغني عن 14.5% من موظفيه ويتلقى انتقادات حكومية

المصدر: مدريد - د ب أ

سرح "كايكسا بنك" أكبر بنك محلي في إسبانيا، 14.5% من موظفيه، متراجعا عن خطة أصلية أكبر بكثير لشطب الوظائف، تعرضت لانتقادات من الساسة.

وأفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء بأن البنك قال في بيان تنظيمي في وقت متأخر من يوم الخميس، بعد توصله لاتفاق مع النقابات، إنه سيسجل 9ر1 مليار يورو (2ر2 مليار دولار) رسوما إجمالية تتعلق بخفض عدد الوظائف البالغة 6452 وظيفة في الربع الثاني من العام الجاري.

ويقل إجمالي عدد الموظفين الذين كان ينوي البنك شطب وظائفهم كثيرا عن إجمالي 8291 الذي اقترحه "كايكسا بنك" في البداية.

وجاءت التخفيضات نتيجة شراء البنك في وقت سابق من العام الجاري لبنك "بانكيا إس ايه"، وهو بنك أنقذته الحكومة خلال الأزمة المصرفية في إسبانيا عام 2012.

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