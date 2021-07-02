جاك ماي وجو تساي يقدمان أسهمها في "علي بابا" كضمانات للقروض

المصدر: بكين - د ب أ

ذكرت تقارير صحفية أن أكبر مساهمين في مجموعة "علي بابا جروب هولدنج" للتجارة الإلكترونية، وهما جاك ماي وجو تساي، تعهدا بتقديم جزء من حصتيهما في الشركة، وقيمتهما 35 مليار دولار، كضمانات مقابل حصول المجموعة على قروض كبيرة من البنوك.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مستندات لمجموعة علي بابا أن شركات دولية (أوفشور) تسيطر على أكثر من نصف حصتي جاك ماي وجو تساي في علي بابا، واللتين كانتا حتى ديسمبر الماضي 3ر5% هي التي قدمت التعهدات.

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن المليارديرين ماي وتساي قدما تعهدهما إلى مجموعة بنوك، منها يو.بي.إس جروب وكريدي سويس جروب وجولدمان ساكس جروب.

وقالت مجموعة علي بابا جروب إن ما، الشريك المؤسس لها، لا يضمن ولا شركاته التابعة أي قروض لصالحها من خلال أسهمهم.

وبالنسبة لتساي الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس إدارة علي بابا جروب، فإن القروض المضمونة بأسهمه تحت السيطرة نظرا لأن النسبة بين عبء القروض وقيمة الأسهم توفر ضمانة قوية ضد أي تأثيرات سلبية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news