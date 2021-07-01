توقعات بالكشف عن اتهامات جنائية لشركة ترامب

المصدر: نيويورك - رويترز

أفاد مصدر مطلع، بأنه من المتوقع أن يكشف ممثلو الادعاء في مانهاتن عن اتهامات جنائية موجهة لشركة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ومديرها المالي.

والاتهامات، التي تقدم بها الادعاء أمس، لكن لم يتم الكشف عنها، هي الأولى التي تسفر عنها تحقيقات مستمرة منذ نحو ثلاث سنوات يجريها ممثلو الادعاء في نيويورك بشأن ترامب وتعاملاته التجارية.

وقال محامي ترامب، إنه ليس من المتوقع أن توجه للرئيس السابق نفسه اتهامات هذا الأسبوع، لكنه أشار إلى أن الادعاء أعلن أنه مستمر في التحقيقات.

وقد تعقد تداعيات هذه القضية المستقبل السياسي لترامب الذي يدرس الترشح للرئاسة في 2024.

وذكرت مصادر مطلعة على التحقيقات، أنه من المتوقع أن تتركز الاتهامات على ما إذا كان المدير المالي للشركة، ألان ويسلبرج، وغيره من المسؤولين التنفيذيين قد حصوا على إكراميات ومزايا مثل شقق سكنية دون دفع إيجار وسيارات مستأجرة مجانا دون الإفصاح عن ذلك بشكل مناسب في إقراراتهم الضريبية.

ونتجت الاتهامات عن تحقيق في معاملات الشركة يجريه سايرس فانس المدعي العام في مانهاتن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news