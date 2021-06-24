الاتحاد الأوروبي يطرح مبادرة لتحديث منظمة الجمارك العالمية

المصدر: بروكسل - وام

طرح " الاتحاد الأوروبي " و لأول مرة مبادرة لإصلاح واسع النطاق لـ" منظمة الجمارك العالمية " المنتدى العالمي الذي يشكل المعايير الدولية والعمل المشترك في مجال الجمارك وذلك خلال أعمال دورة مجلس المنظمة التي انطلقت اليوم في بروكسل.

و قال الاتحاد في بيان صدر في بروكسل إن من شأن مبادرة التحديث تعزيز مكانة المنظمة العالمية مؤسسة رئيسية متعددة الأطراف و معالجة التطورات في بيئة التجارة الدولية المتغيرة باستمرار بشكل أكثر فعالية مع دعم التحولات الخضراء و الرقمية.

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