ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع عوائد السندات الأميركية

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعدما منيت بخسائر على مدار ست جلسات، إذ عزز هبوط عائدات سندات الخزانة الأميركية جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وصعد الذهب في المعاملات في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1776.10 دولار للأوقية بحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش، فيما زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1775.5 دولار للأوقية.

وقالت الخبيرة في ديلي إف.إكس مارجريت يانج إن العائدات الحقيقية تهبط، مما يسهم في استقرار أسعار الذهب ومحاولة التعافي، مضيفة "يستغل المستثمرون أيضا هذه الفرصة للشراء بسعر منخفض في ظل تنامي الضغوط التضخمية".

ونزل عائد سندات الخزانة الأميركية لأقل مستوى منذ أواخر فبراير في وقت سابق من الجلسة، مما يقلل تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وفي الوقت ذاته، استقر الدولار قرب ذروته في عدة أشهر التي بلغها الجلسة السابقة.

وفي الأسبوع الماضي سجل الذهب أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس 2020 بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسة النقدية في وقت أبكر من المتوقع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاتين في وقت سابق أقل مستوى منذ 11 يناير عند 1019 دولار للأوقية، وفي أحدث تعاملات، هبط 0.2 بالمئة إلى 1032.46 دولار.

وزاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1497.73 دولار للأوقية، في حين تقدمت الفضة 0.5 بالمئة إلى 25.92 دولار.

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