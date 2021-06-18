مصطلح في العناوين.. «Dogs of the Dow»

المصدر: ■ إعداد: سامح عوض الله

يُعرف مصطلح «Dogs of the Dow»، باستراتيجية استثمارية تحاول التغلب على مؤشر «داو جونز الصناعي» كل عام، عن طريق توجيه المحافظ نحو الاستثمارات ذات العائد المرتفع. المفهوم العام، هو تخصيص الأموال لأعلى 10 أسهم ذات عائد توزيعات أرباح من بين 30 مكوناً من مؤشر «داو جونز».

وأصبحت تلك الاستراتيجية عنصراً شائعاً للمرة الأولى عام 1991، بعد نشر كتاب مايكل أوهيغينز بعنوان: «Beating the Dow».

وتعتمد الاستراتيجية على فرضية أن الشركات الممتازة لا تغير توزيعاتها لتعكس ظروف التداول، وبالتالي، فإن التوزيعات هي مقياس لمتوسط قيمة الشركة. وفي المقابل يتغير سعر السهم طوال دورة العمل.

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