هذا ما قاله رئيس "إيرباص" بخصوص عودة السفر

المصدر: فيينا - رويترز

قال الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص"، جيوم فوري، في مقابلة نُشرت اليوم، إنه يتوقع عودة حركة النقل الجوي إلى مستويات ما قبل الجائحة، وإن شركات الطيران تعتزم تخصيص المساحة ذاتها لمقاعد درجة رجال الأعمال كما كانت تفعل من قبل.

ولايزال النقل الجوي يمر بأزمة رغم تسارع توزيع اللقاحات في الدول المتقدمة.

وفي ظل مكالمات الاتصال المرئي التي حلت محل الاجتماعات المباشرة، فإن من الصعب التكهن بمدى التعافي في رحلات الأعمال مستقبلا.

لكن فوري أبلغ صحيفة "إن.زد.زد آم زونتاج" السويسرية، أن طريقة تفكير الشركات تغيرت.

وقال: "أدركت الشركات أنه في مرحلة ما سيتعين لقاء عملائهم ومورديهم مباشرة من جديد، وسيكون عليهم في مرحلة ما الحضور الشخصي لتطوير المنتجات أو بناء المصانع".

وأضاف: "هذا ما تبلغنا به شركات الطيران، إذ عليهم الآن البت كيف سيكون توزيع المقاعد بطائراتهم في المستقبل، ونراهم يخططون لنفس عدد مقاعد درجة الأعمال مثل ما قبل الجائحة".

غير أن فوري، أقر عندما سئل عن عدد رحلات الأعمال التي يتوقعها مستقبلا، بأن القطاع قد لا يتعافى تعافيا كاملا.

وتابع "ربما سيكون أقل قليلا، أمر واحد واضح لي: الناس تريد السفر مجددا، ربما ليس أكثر من ما قبل الجائحة لكن ليس أقل على الأرجح".

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