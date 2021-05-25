الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

المصدر: رويترز

ارتفع الذهب قليلا اليوم الاثنين مع تحسن جاذبيته بفعل تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بينما ينتظر المستثمرون بيانات هذا الأسبوع ستساعدهم في تقييم وتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1882.20 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول. ووصلت أسعار المعدن النفيس الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ الثامن من يناير مسجلة 1889.75 دولار للأوقية.

وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4 بالمئة ليسجل عند التسوية 1884.50 دولار للأوقية.

وقال كبير محللي السوق في (آر.جيه.او فيوتشرز) بوب هابركورن إن تراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية يصب في مصلحة الذهب، مضيفا أن صعود أسواق الأسهم يمثل ثقلا موازيا.

وانخفض الدولار 0.2 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية وهبط عائد سندات الخزانة إلى أدنى مستوى في حوالي أسبوعين، وهو ما يقلل تكلفة الاحتفاط بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقال محللون إن هبوطا حادا في عملة بتكوين المشفرة أعطى أيضا دعما لأسعار الذهب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى27.74 دولار للأوقية بينما هبط البلاديوم اثنين بالمئة إلى 2727.10 دولار. وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1174.80 دولار.

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